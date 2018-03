Waffen nach Familienstreit in Liesing sichergestellt

In einem Wohnhaus in der Oldenburggasse in Wien-Liesing ist es am Freitag um 22.10 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz gekommen, wobei ein 50-Jähriger festgenommen wurde. Der Mann wird beschuldigt, seine Frau bereits über einen längeren Zeitraum mehrfach bedroht und geschlagen zu haben. Mehrere Schusswaffen, die der 50-Jährige rechtmäßig besaß, wurden sichergestellt.

47-jähriger Gesuchter festgenommen

Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien ist es ebenfalls am Freitag gelungen, einen gesuchten Mann in Wien auszuforschen. Es erging ein Vorführungsbefehl des Bezirksgerichtes Salzburg, da der Beschuldigte wegen Körperverletzung angezeigt wurde. Der 47-Jährige ließ sich in der Unter-Meidlinger Straße in Wien-Meidling widerstandslos festnehmen.

