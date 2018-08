War es die Hitze? Erster Waldbrand an Stadtgrenze

Anrainer der Breitenfurter Straße in Kalksburg in Wien-Liesing bemerkten in der Nacht auf Mittwoch einen Feuerschein im nahe gelegenen Wald. Sie verständigten die Einsatzkräfte. Die

Berufsfeuerwehr Wien erkundete zunächst das Terrain. In einem steilen Waldstück brannten Bäume. Die Flammen hatten bereits eine etwa 2.000 Quadratmeter große Fläche erfasst. Aufgrund des Ausmaßes wurden sofort weitere Kräfte aus Wien und Niederösterreich nachalarmiert.

Waldbrand in Wien: Feuerwehr legte Löschleitung im Wald. (Bild: Berufsfeuerwehr Wien) Waldbrand in Wien: Feuerwehr legte Löschleitung im Wald. (Bild: Berufsfeuerwehr Wien) Gefahren in einem Waldbrandgebiet - die Verhaltenstipps:



Wird ein Waldbrand erkannt, rasch den Gefahrenbereich verlassen und ausreichend Abstand halten – Eigensicherung geht vor!

Feuerwehr verständigen – Notruf 122

Windrichtung, Brand- und Rauchausbreitung beachten! Erstickungsgefahr!

Sichtbehinderung durch Rauchschwaden – Gefahr von Desorientierung!

Speziell im unwegsamen und steilen Gelände auf Steinschlag und herabstürzende Baumteile, Wurzelstöcke achten!

Die Berufsfeuerwehr Wien begann sofort mit drei Löschleitungen den Brand zu bekämpfen. Zur Wasserversorgung musste eine längere Leitung zum nächstgelegenen Hydranten gelegt werden. Es gab keine Verletzten, die Brandursache wird jetzt von Experten untersucht. Auch die Hitze könnte schuld an dem Feuer gewesen sein.

Das Bundesministerium für Inneres meldete am Dienstag in Abstimmung mit der Landeswarnzentrale NÖ: Es herrscht extreme Waldbrandgefahr, hohe Strafen bis zu 7.000 Euro drohen.

