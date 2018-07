Warum junge Menschen in den Pflegeberuf einsteigen

"Gesundheit hat mich schon immer interessiert – soziale Kompetenz und Empathie gehören zu meinen Stärken. Daher wollte ich immer schon in einen Sozialberuf", sagt Magdalena Gutschik. Die 21-Jährige ist eine der ersten Absolventinnen im neuen, dreistufigen System der Pflegeausbildung.

"Ich erhoffe mir, dass in Zukunft transparenter wird, was in Pflegeberufen täglich geleistet wird", sagt die junge Studien-Absolventin.

46 Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege wurde am Donnerstag im Rathaus der Titel "Bachelor of Science in Health Studies" (BSc) verliehen. Nach der Umstellung der Pflegeausbildung auf ein dreistufiges System sind sie die ersten Absolventen, die die neue Ausbildung abschließen.

"Die Entscheidung für die Ausbildung habe ich getroffen, weil ich den Menschen um mich helfen möchte. Mir ist es ein Anliegen, Menschen in ihrer Individualität zu helfen, mit einer Erkrankung gut umzugehen", sagt Dmitrij Puchinger (23). Milos Isaicovic (22) hat die Ausbildung gemacht, weil er schon ein Vorbild in der Familie hatte: "Meine Mutter ist schon in einem Pflegeberuf – das hat mich inspiriert. Und dass man aktiv anderen Menschen helfen kann, ist für mich echter Anreiz."

Pflegeausbildung auf akademischem Niveau

Mit der Reform der Pflegeausbildung im Jahr 2016 wurde ein neues, dreistufiges System geschaffen. Neben einer ein- und einer zweijährigen Ausbildung, wird jetzt auch ein FH-Studium angeboten. Über eine Kooperation des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) mit der Fachhochschule Campus Wien (FHCW) kann in sechs Semestern der akademische Titel "Bachelor of Science in Health Studies (BSc)" erworben werden. Der KAV und die FHCW bieten das FH-Studium bereits seit 2015 an. 46 Studierende des ersten Studiengangs haben diese Ausbildung nun erfolgreich abgeschlossen.

Erster Studiengang abgeschlossen



Der Unterricht an den Fachhochschulkooperationsstandorten des Krankenanstaltenverbunds am Sozialmedizinischen Zentrum Süd, am Sozialmedizinischen Zentrum Ost und ab September 2018 auch am AKH, Standort Floridotower, setzt sich intensiv mit der Pflegepraxis und dem wissenschaftlichen Hintergrund der Disziplin Pflege auseinander. Die Berufspraktika finden an unterschiedlichen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen des KAV statt. In den Lehrveranstaltungen wird praxisnah unterrichtet, wie man Patienten pflegerisch betreut, sie in gesundheitlichen Fragen berät oder wo mit präventiven Maßnahmen angesetzt werden kann – aufbauend auf den neuesten Erkenntnissen der Pflegewissenschaft.

Infos für Interessierte

Interessierte können die Studienstandorte des KAV im Rahmen von Veranstaltungen wie zum Beispiel "Studieren probieren" kennenlernen. Informationen zu Ausbildung, Bewerbung, Infonachmittagen finden Sie unter www.kav-pflegeausbildung.wien

(gem)