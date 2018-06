Wattgasse bis 29. Juni wegen Arbeiten gesperrt

Von 5. Juni bis 29. Juni wird die Wattgasse zwischen Wilhelminenstraße und Seeböckgasse in beiden Richtungen für den Verkehr komplett gesperrt. Grund: Straßenbauarbeiten.

Im Zuge der Sanierung der Wattgasse im Abschnitt zwischen Wilhelminenstraße und Seeböckgasse wird in beiden Fahrtrichtungen ein Mehrzweckstreifen geschaffen und die Straße durch Baumscheiben aufgewertet, heißt es von der MA 28.

Die Radverkehrsanlage schließt eine weitere Lücke im Radwegenetz. Künftig kann man in der Wattgasse beidseits zwischen der Hasner Straße im 16. Bezirk über die Lidlgasse bis in den 18. Bezirk auf einer Radverkehrsanlage radeln.

Weiters werden zur Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer Gehsteigvorziehungen in der Wilhelminenstraße am Kreuzungsplateau mit der Wurlitzergasse hergestellt.

Die zwei Bauphasen im Detail:

- Bauphase 1 (5. Juni bis 29. Juni 2018):

Die Wattgasse wird im Abschnitt zwischen Wilhelminenstraße und Seeböckgasse komplett gesperrt. Der Individualverkehr und der öffentliche Verkehr werden in Fahrtrichtung 17. Bezirk über Degengasse, Wichtelgasse, Geblergasse zur Wattgasse und in Fahrtrichtung 15. Bezirk über Effingergasse, Wurlitzergasse, Wilhelminenstraße zur Wattgasse umgeleitet.

Die Wilhelminenstraße wird ab Wurlitzergasse bis und in Fahrtrichtung Wattgasse als provisorische Einbahn geführt. Davon ausgenommen ist die Straßenbahnlinie 2. Der Kfz-Verkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts wird über Wichtelgasse, Geblergasse, Seeböckgasse und Wurlitzergasse zur Wilhelminenstraße umgeleitet.

- Bauphase 2 ( 2. Juli bis 20. Juli 2018):

Die Wilhelminenstraße wird ab Wurlitzergasse bis und in Fahrtrichtung Redtenbachergasse als provisorische Einbahn geführt. Davon ausgenommen ist die Straßenbahnlinie 2. Der Kfz-Verkehr in Fahrtrichtung stadteinwärts wird über Redtenbachergasse, Degengasse und Wurlitzergasse zur Wilhelminenstraße umgeleitet.

Die Zufahrt und der FußgängerInnenverkehr zu Geschäften und Garagen sind auf Baudauer gestattet. Die betroffenen Straßenbahnhaltestellen der Linie 2 werden örtlich verlegt.

Umleitungen und Stau-Warnung



Die Umleitung in Fahrtrichtung 17. Bezirk erfolgt über Degengasse, Wichtelgasse, Geblergasse, in Fahrtrichtung 15. Bezirk über Effingergasse, Wurlitzergasse, Wilhelminenstraße zur Wattgasse.



Speziell in den Hauptverkehrsspitzen rechnen die ÖAMTC-Clubexperten mit Staus auf der Wattgasse Richtung Hernals ab Thaliastraße und Richtung Ottakring ab Hernalser Hauptstraße und auf den Umleitungsstrecken selbst.

(Red)