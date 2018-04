Wau! Polizeihunde finden Gackerl-Sackerl mit "Gras"

Am 25. April von 16 bis 2 Uhr führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring, des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl und der Polizeidiensthundeeinheit einen fremdenrechtlichen Schwerpunkt in Ottakring durch.

Positive Bilanz: Bei einer Lokalkontrolle und mehreren Wohnungsdurchsuchungen gelang es fünf Personen festzunehmen.

Positives Detail am Rande: Die beiden Polizeidiensthunde "Carlos" und "Yankee" erschnüffelten zwei "Sackerl fürs Gackerl“, die randvoll mit Cannabiskraut gefüllt waren. Die Polizisten konnten das Suchtgift und über € 3.000,- an Bargeld sicherstellen. "Das sichergestellte Cannabiskraut war vermutlich für den Straßenverkauf in Wien vorgesehen", so Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst.

(ck)