"Darum verkaufen wir schon Adventkalender"

Noch 147 Tage bis zum Heiligen Abend! Während der Sommer mit bis zu 35 Grad unsere Stadt fest im Griff hat, können echte Weihnachtsfans schon jetzt aufatmen: Seit einer Woche hat das Papierwarengeschäft "Papier Lustig" am Hohen Markt Adventkalender im Angebot.

"Wir führen momentan 150 Modelle, in der Hochsaison sind es etwa 600", so Chef Wilhelm Anton. Die Preise reichen von 3,90 Euro bis 15,90 Euro. Warum die Vorweihnachtszeit hier so früh startet?

Glitzer und die 1920er Jahre

"Wir stehen in einem japanischen Reiseführer, in Japan gibt es diese Art von Adventkalendern nicht. Viele asiatische Touristen kommen extra zu uns", so Anton. Derzeit gibt’s nur Modelle ohne Schokolade, "mit Glitzer und traditionellen Motiven aus den 1920er Jahren."

Es mache durchaus Sinn, bei schönen Adventkalendern jetzt zuzuschlagen: "Manche Motive sind im November nicht mehr da, es kommt ständig Neues."

BZÖ-Wien-Chef Dietmar Schwingenschrot findet das "skurril": "Kommt als nächstes ein Weihnachtsmarkt im August?" Fix ist: Auch Lebkuchenfans kommen schon jetzt bei "Billa" auf ihre Kosten.

