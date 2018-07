Welle der Hilfsbereitschaft für Mama Alessandra

Im Fall der jungen Mama Alessandra L. (31) aus Wien, die verzweifelt nach einer günstigen Wohnung für sich und ihre einjährige Tochter Emma sucht, zeigen viele "Heute"-Leser ihr großes Herz und bieten der freiberuflichen Fotografin Hilfe an.

Mit diesem Foto sucht Mama Alessandra eine Wohnung. (Bild: privat) Mit diesem Foto sucht Mama Alessandra eine Wohnung. (Bild: privat)

Zahlreiche "Ich möchte gerne helfen"-Mails trudeln in der Redaktion ein. Großzügige Leser wollen die junge Mama, der eine Gemeindewohnung verweigert bleibt, gerne unterstützen und geben nützliche Tipps. Einige schildern ihre eigenen Erfahrungen und empfehlen der Wienerin, keinesfalls locker zu lassen und stark zu bleiben. Viele wollen für die Alleinerziehende spenden, um ihr zumindest für die nächste Zeit über die Runden zu helfen. Andere besitzen selbst Wohnungen, die sie günstig an Alessandra vermieten wollen. Die enorme Hilfsbereitschaft der "Heute"-Leser ist berührend.

Abfuhr bei Wiener Wohnen

Die Wienerin, die noch bis Ende des Jahres in Karenz bleibt, hat vor drei Jahren ihre große Liebe geheiratet, dann wurde sie schwanger. Nach der Geburt von Emma ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Die Jungfamilie zog in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Penzig. Wenig später trennten sich die frischgebackenen Eltern allerdings. Alleine kann sich Alessandra die Wohnung (mit 700 Euro Miete) nicht leisten. Anspruch auf eine Gemeindewohnung hat sie nicht, weil sie nicht seit zwei Jahren an derselben Adresse gemeldet ist.

Lesen Sie hier den ursprünglichen Beitrag: Mama verzweifelt: "Kann mir keine Wohnung leisten" >>>

"Damit wir endlich wieder zur Ruhe kommen" wünscht sich die 31-Jährige, die eigenen Aussagen zufolge seit ihrem 16. Lebensjahr arbeitet und Steuern zahlt, eine Zwei-Zimmer-Wohnung um maximal 500 Euro Miete. Dank unseren äußerst hilfsbereiten "Heute"-Lesern dürfte das Emma und Mama Alessandra hoffentlich bald gelingen.

