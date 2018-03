Weltkriegs-Granaten neben Seestadt gefunden

Alarm gleich neben der Seestadt Aspern! Ein Mann holte am Dienstag um 9 Uhr die Polizei. Der Schreck dürfte ihm in die Knochen gefahren sein. Denn: Im Bereich eines Feldes in der Nähe der Ostbahnbegleitstraße – gleich neben dem neuen Stadtviertel Seestadt Aspern – fand der Passant zwei Teile von Werfergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg!

Entminungsdienst transportierte Granaten ab

Ein sprengstoffkundiges Organ der Polizei und der Entminungsdienst transportierte die Kriegsrelikte sachgemäß ab. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden.

(red)