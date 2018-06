Wenn’s brennt: Wiener Feuerwehr sucht Frauen

"Routine kommt nie rein. Jeder Einsatz ist neu, jedes Mal ist der Puls auf 200", sagt Sabrina Stutzig. Sie und Tara Hassan – die jetzt in ihrem Traumjob arbeitet – sind zwei von sechs Feuerwehrfrauen in Wien. Insgesamt arbeiten 1.800 Feuerwehrleute bei der MA 68.

Viele männliche Bewerber

"Wir haben immer viele männliche Bewerber", so Feuerwehroffizier Gerald Schimpf. Bei den Frauen sind es nicht so viele. Etwa 400 Bewerbungen gehen pro Jahr ein, davon sind nur drei bis fünf von Frauen, im Schnitt kommt eine in die Grundausbildung. Rund 40 bis 50 freie Stellen gibt’s pro Jahr.

"Frauen sind gut vorbereitet"

Klar ist: "Wenn sich Frauen bewerben, haben sie sich das gut überlegt und schon darauf hintrainiert", so Schimpf. Die Voraussetzungen für den Job als Feuerwehrfrau (und -mann): Eine Mindestgröße von 1,68 Metern, ein Alter zwischen Anfang und Ende 20, Führerschein und Berufsausbildung. Wer die Eignungstests besteht, kommt in die Grundausbildung.

Wer sich bewerben will, findet hier Infos zum Bewerbungsverfahren. Wie so ein Alltag als Feuerwehrfrau abläuft, können Sie hier nachlesen.

