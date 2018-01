Tijana ist Lugners Opernballprinzessin 2018

Elegante Roben, prunkvoller Blumenschmuck, feines Essen und viel Tanz. Am 8. Februar blickt die ganze Welt auf die Wiener Staatsoper. An diesem Tag findet heuer der Opernball statt.

Umfrage Waren Sie schon einmal am Opernball? Ja, ich gehöre zur High Society.

Nein, ich war auf der Demo.

Nein, würde ich aber gerne mal

Ist mir egal, schau es im Fernsehen an.

Lugner und HEUTE suchen Prinzessin

Eine ausgewählte Dame darf Opernball-Junkie Richard Lugner zum Ball der Bälle begleiten. Via HEUTE konnten sich österreichs Damen zur Wahl stellen. Am heutigen Donnerstag fand das offizielle Casting in der Lugner City statt. HEUTE übertrug das Spektakel live.

Die schönste Prinzessin war Tijana Lazarevic mit der Startnummer neun! Sie wird Richi am 8. Februar in die Staatsoper begleiten.



(mp)