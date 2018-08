Mitmachen: Wie viel wissen Sie wirklich über Wien?

Nach dem US-amerikanischen Beratungsinstitut Mercer wählte nun erstmals auch der "Economist" Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt. Damit löst Wien die australische Metropole Melbourne an der Spitze ab – "Heute" hat berichtet.

Als ausschlaggebende Gründe für die Top-Position nennt die renommierte Wochenzeitung das Gesundheitssystem, Bildung, Kultur und Infrastruktur sowie die soziale Sicherheit, politische Stabilität und die niedrige Kriminalitätsrate.

Wie Wien in Zahlen da steht, zeigt die nun druckfrisch erschienene Statistik "Wien in Zahlen 2018". In der Broschüre „Wien in Zahlen 2018“, herausgegeben von der MA 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik) wuden in acht Kapiteln die wichtigsten Fakten zu Wien in grafischer Form zusammengetragen. Zusätzlich enthält die Broschüre einen Überblick über die lange Stadtgeschichte, von Vindobona bis zum Eurovision Song Contest.

Wiener "Erfolgsgeschichte" zum Staunen und Schmunzeln

"Die Wiener Erfolgsgeschichte basiert auf dem täglichen Engagement der Wienerinnen und Wiener. Die Kombination aus Fleiß, Einfallsreichtum, Besonnenheit und Miteinander, kurz der 'Wiener Weg', ist vermutlich weltweit einzigartig", erklärt dazu der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Die vorliegende Broschüre versuche, diesen "Wiener Weg" in seiner Vielfalt statistisch sichtbar zu machen und an der einen oder anderen Stelle zum Schmunzeln anzuregen.

Wie lange muss Wien für einen Burger arbeiten?

Neben dem aktuellen "Big Mac"-Index (das heißt, wie lange muss man in Wien arbeiten, um sich den Burger kaufen zu können) listet die neue Broschüre die wichtigsten Fakten zur Bundeshauptstadt in grafischer Form auf. Wüssten Sie zum Beispiel, viel Prozent der Wiener Stadtfläche Grünland sind? Oder welches das höchste Gebäude der Stadt ist? Machen Sie das Quiz und testen Sie ihr Wissen über Wien.



