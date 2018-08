Drama in Wieden 01. August 2018 11:11; Akt: 01.08.2018 11:11 Print

Radlerin nach Auto-Crash in Wien in Lebensgefahr

Die Wiener Rettungskräfte rückten am Montag zu einem Einsatz in den 4. Bezirk aus. An einer Kreuzung kam es zu einer schweren Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.