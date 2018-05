Wieder stach ein Mann in Wien mit dem Messer zu

Ein 36-Jähriger ließ seinen 32-jährigen Bekannten mehrere Tage in seiner Wohnung in der Stromstraße in Wien-Brigittenau übernachten. Am Samstag ist es um 8 Uhr wegen dieser Wohnsituation zu einem vorerst verbalen Streit gekommen, der kurz darauf eskalierte.

Der 32-Jährige, der Gast in der Wohnung war, riss ein Küchenmesser an sich und stach dem 36-jährigen Gastgeber in den Oberschenkel. Die eintreffende Rettung stellte fest, dass keine Lebensgefahr bestand. Der Tatverdächtige wurde durch die hinzugezogene Polizei festgenommen.

2018 ist das blutigste seit Jahren in Wien. Bereits 15 Kapitalverbrechen mit tödlichem Ausgang erschüttern die Bundeshauptstadt. In 13 Fällen wurden Verdächtige festgenommen. Im Vorjahr waren es 20 Tötungsdelikte, 2016 gab es nur 16 Morde. Durchschnittlich kam es 2018 also alle 9,6 Tage zu einem Mord in Wien. Tatwaffe ist immer öfter ein Messer (siehe Fotostrecke oben).

