Wien: Räuber stürmten Tankstelle mit Pistole

Schock für die Angestellten einer Tankstelle in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien-Simmering. Dienstag kurz vor Mitternacht stürmten zwei Unbekannte in den Shop, einer bedrohte die Angestellten mit einer Pistole. Die Männer forderten Bargeld und flüchteten mit der Beute in unbekannter Höhe.

Eine sofortige Fahndung verlief vorerst negativ. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde niemand verletzt.

(pet)