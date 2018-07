46-jährige sticht bei Streit auf Bekannten ein

Die Auseinandersetzung zwischen einer Frau und ihrem Bekannten eskalierte um 3.00 Uhr in einer Wohnung in der Hyrtlgasse in Ottakring, berichtet die Polizei.

Die beiden Streithähne hatten gemeinsam Alkohol und Cannabis konsumierten und bekamen sich schließlich in die Finger. Sie attackierten sich gegenseitig und konnten sich einfach nicht mehr beruhigen.

Schließlich griff die 46-Jährige zu einem Messer und stach damit auf ihren 40-jährigen Kontrahenten ein. Der Bekannte wurde im Bereich des Oberkörpers getroffen.

Keine Lebensgefahr

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Die 46-Jährige wurde festgenommen, außerdem stellten die Beamten das Cannabis sicher.

(wil)