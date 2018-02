Anrainerparken in der City: 92 % für Beibehaltung

14.631 Bewohner der Inneren Stadt konnten von 9. bis 22. Jänner über die Öffnung der Anrainer-Parkplätze im Bezirk abstimmen. Gefragt wurde, ob die derzeitigen Regelungen für die 1.540 Bewohner-Parkplätze (20 Prozent der City-Parkplätze) beibehalten werden sollen und ob diese zwischen 8 und 16 Uhr – etwa für Unternehmer und soziale Dienste – geöffnet werden sollen. Die Stimmen wurden unter notarieller Aufsicht ausgezählt.

In diesem Zeitraum könnten die Parkplätze auch für Unternehmer-Fahrzeuge mit Park- oder Servicekarten sowie für Heimhilfen des Fonds Soziales Wien und anerkannten Sozialunternehmen zur Verfügung stehen. Eine Umsetzung der Öffnung der Anrainerparkplätze untertags wünscht sich Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne).

Nur knapp 8 Prozent für Öffnung der Anrainer-Parkplätze

Das Ergebnis der Befragung der City-Bewohner: 6.783 Stimmen wurden abgegeben, davon waren 6.760 gültig. Die Wahlbeteiligung liegt bei 46,34 Prozent. Für die Beibehaltung der Anrainer-Parkplätze votierten 6.225 Bürger, das entspricht 92,09 Prozent. Für die Öffnung der Anrainer-Parkplätze für Unternehmen zwischen 8 und 16 Uhr stimmten nur 535 Befragte (7,91 Prozent).

"Das Ergebnis ist ein starkes Signal. Ich erwarte mir die vollständige Anerkennung dieser Meinungsbildung von Maria Vassilakou und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck", so City-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP). Und: "Ich appelliere an den designierten Bürgermeister, das Ergebnis anzuerkennen." Figl stellt klar: "Wir werden diese Tafeln sicher nicht aufstellen und die Bezirksfinanzen nicht freigeben." Es sei "Sache der Bezirke, das Anrainerparken einzuführen – oder nicht. Das Ergebnis sei "so eindeutig, dass man es nicht vom Tisch wischen" könne.

Alle Fraktionen in der City verkündeten am Donnerstag das Ergebnis – und stehen dahinter.

"Die Grünen haben sich seit 1997 das Instrument der Anrainer-Parkplätze gewünscht", sagt City-Grünen-Chef Alexander Hirschenhauser, der die Bewohnerparkplätze als "Erfolgsmodell, das auf grünem Mist gewachsen ist", sieht. Und: "Ich erwarte mir, dass diese eindeutige Willensäußerung im Rathaus respektiert wird", richtet Hirschenhauser Parteikollegin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou aus.

(cz, gem)