Trio sticht 15-Jährigen am Ring nieder – flüchtig

Um 3.30 Uhr am Dienstag wurde ein 15-jähriger Bursch am Maria-Theresien-Platz beim Burgring in der Wiener Innenstadt von drei noch unbekannten Tätern angesprochen. Das Trio bedrohte den Jugendlichen, der sich gerade am Heimweg befand, daraufhin mit einem Klappmesser und forderte von ihm die Herausgabe seiner Geldbörse.

Umfrage Fühlen Sie sich in NÖ/Wien noch sicher? Nein, es passiert einfach viel zu viel.

Eher nicht.

Ja, ich fühle mich absolut sicher.

Als der 15-Jährige sich weigerte, stach einer der Männer zu. Der Bursch erlitt eine Stichwunde im Bereich der linken Burst. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Das räuberische Trio ergriff anschließend ohne Beute die Flucht. Eine polizeiliche Fahndung verlief bis dato negativ. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Der Teenager soll noch einvernommen werden.

Fall landet beim Jugendamt

Nach Abschluss der Erhebungen wird der Fall laut Polizei übrigens dem Jugendamt weitergeleitet. Immerhin hätte der 15-Jährige um diese Uhrzeit nicht ohne Begleitung unterwegs sein dürfen. Laut Wiener Jugendschutzgesetz dürfen sich Jugendliche unter 16 Jahren nicht nach 1 Uhr nachts an öffentlichen Plätzen aufhalten.

Die Bildes des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)