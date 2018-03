Polizei bittet um Hilfe: Wer vermisst diesen Schmuck?

Am Mittwoch letzter Woche (7. März) wurden gegen 13.30 Uhr in der Fernkorngasse in Favoriten zwei mutmaßliche Räuber (18 und 19 Jahre) auf frischer Tat bei einem Wohnungseinbruch erwischt und festgenommen. Eine Zeugin aus einer benachbarten Wohnung hatte den Einbruch beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung in der Wohnung und im Keller der beiden Tatverdächtigen konnten zahlreiche Schmuckstücke sichergestellt werden, die laut Polizeiangaben wohl die Beute früherer Einbruchsdiebstähle sind.

"Um weitere Taten aufklären und diese den mutmaßlichen Tätern zuordnen zu können, ist es notwendig, die Eigentümer des sichergestellten Schmucks ausfindig zu machen", informiert das Landeskriminalamt Wien am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Polizei bittet daher um Hinweise, die zu den rechtmäßigen Eigentümern führen könnten. Diese werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310/57800 erbeten.

(red)