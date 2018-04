Mann mit Gaspistole wird in Bim festgenommen

Am Samstag wurden gegen 06.30 Uhr Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt zu einem Einsatz auf den Schwedenplatz beordert. Einsatzgrund: "Mann mit Schusswaffe".

Eine Zeugin hatte in der Straßenbahn einen Mann gesehen, der eine Pistole sichtbar in einem Plastiksack bei sich hatte. Die Beamten konnten die Straßenbahn in der Dresdnerstraße einholen und durchsuchten die Waggons. Dabei wurde der Tatverdächtige angetroffen und angehalten.

"Bin ein Kollege"

Die Waffe wurde sichergestellt, stellte sich jedoch später als Gaspistole heraus. Gegen den 56-Jährigen bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Zum Sachverhalt befragt machte er wirre Angaben, unter anderem, dass er die Waffe von einem Freund gekauft hätte und diese nur herumführe, weil sie so "hübsch" sei.

Auch teilte er mit, dass er "ein Kollege" sei, weil er früher im Sicherheitsdienst gearbeitet hätte. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

