Polizei fahndet nach Brutalo aus der U1

Die Attacke durch jenen Unbekannten auf den Bildern hat sich bereits im April zugetragen. "Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht am 23. April 2018 zwischen 07.30 und 07.40 Uhr im Bereich der U-Bahn Station Schwedenplatz (U1 in Fahrtrichtung Oberlaa) eine schwere Körperverletzung begangen zu haben", teilt die LPD Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Tatverdächtige soll einem 53-jährigen Mann mehrmals gegen das Knie getreten und das Opfer dadurch schwer verletzt haben.

Die Wiener Polizei fahndet über Anordnung der Staatsanwaltschaft mithilfe der Fotos von der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Er wird wegen schwerer Körperverletzung gesucht.

Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen sowie Angaben über mögliche weitere Opfer werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310 DW 99-21810 erbeten.

(red)