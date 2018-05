Mordalarm in Favoriten 06. Mai 2018 09:56; Akt: 06.05.2018 09:56 Print

92-Jähriger erschoss seine Frau und sich selbst

Die Wiener Polizei rückte am Samstag zu einem Einsatz in den 10. Bezirk aus. Ein älteres Ehepaar wurde tot in ihrer Wohnung gefunden.