Mordalarm in Favoriten 10. Juni 2018 10:02; Akt: 10.06.2018 11:15 Print

Frau in Wiener Seniorenheim getötet

In einem Seniorenheim in Wien-Favoriten wurde am Freitag die Leiche einer 69-Jährigen gefunden. Die Frau starb laut Polizei keines natürlichen Todes.