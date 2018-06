Eifersucht unter Teenies endet mit Messer-Attacke

Am Mittwoch kam es gegen 16.30 Uhr im Floridsdorfer Wasserpark zu einem Messer-Angriff. Das spätere Opfer (laut Polizei vermutlich 17 Jahre alt) war mit seiner 16-jährigen Freundin unterwegs, als plötzlich der Ex des Mädchens auftauchte.

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Der Bursch (vermutlich 18 Jahre alt) begann einen Streit mit seiner Ex und attackierte das Mädchen körperlich. Als in diesem Moment der neue Freund zu Hilfe eilte, verletzte ihn der Angreifer mit einem Messer und ergriff die Flucht. Der 17-Jährige erlitt bei dem Angriff eine nicht lebensgefährliche Schnittverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter konnte am Donnerstag festgenommen werden. Er zeigte sich geständig und befindet sich in Haft. Als Motiv wurde Eifersucht angegeben.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)