Frau (61) schläft auf Couch mit Zigarette ein - tot

In Wien-Fünfhaus ist es am Samstag zu einem Zimmerbrand gekommen. In der Wohnung wurde eine 61-Jährige gefunden, für sie kam jede Hilfe zu spät.