DJ als mutmaßlicher Vergewaltiger gefasst

Am Montag haben Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Döbling zusammen mit dem Landeskriminalamt und der Wega einen Suchtgiftschwerpunkt in einem Lokal in der Heiligenstädter Lände durchgeführt.

Insgesamt konnten 13 Personen angezeigt werden, die Suchtmittel bei sich trugen. Im Zuge der Kontrollen zeigte sich der DJ des Lokals sehr uneinsichtig und verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten sehr aggressiv.

Festnahmeanordnung

Da er ebenfalls Drogen dabei hatte und er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zu einer Identitätsfeststellung in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Nachdem er vorerst zweimal den falschen Namen angab, konnte seine Identität festgestellt werden. Gegen den Mann lag eine Festnahmeanordnung vor: Es soll sich um einen mutmaßlichen Vergewaltiger handeln.

