Wien Holding jubelt über beste Bilanz seit Gründung

"Man hat nur selten die Möglichkeit, die eigene Arbeit aus einer anderen Funktion heraus zu reflektieren", betonte der ehemalige Direktor der Wien Holding und nunmehrige Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch Nachmittag bei der Präsentation der Bilanz der Wien Holding für das Geschäftsjahr 2017.

Zusammen mit der interimistischen Geschäftsführerin Doris Rechberg-Missbichler und Geschäftsführerin Sigrid Oblak legte er im Wiener Ronacher die aktuellen Geschäftszahlen vor.

Rekordumsätze in allen vier Geschäftsbereichen

Im Jahr 2017 konnte die Wien Holding in all ihren Geschäftsbereichen – Immobilien, Logistik, Kultur und Medien – eine klaren Wachstumstrend verzeichnen. "Mit 545 Mio. Euro hat die Wien Holding einen neuen Rekordumsatz erreicht. Insgesamt wurden 151 Mio. Euro an Investitionen getätigt und 27,3 Mio. Gewinn erwirtschaftet", freute sich Hanke.

Zusätzlich sei die Eigenkapitalquote auf 53,06 Prozent geklettert, da das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr um 35,6 Millionen Euro gestiegen sei.

Zukunftsprojekt Mehrzweckhalle

Anlässlich der erfolgreichen Bilanz, kündigte Hanke an, werde die Wien Holding auch in Zukunft in ihren Kernbereichen bleiben und diese ausbauen. Als neues Projekt nannte der Stadtrat die, von Bürgermeister Michael Ludwig angekündigte Mehrzweckhalle für Wien. Weitere Details werde man in den nächsten Wochen bekannt geben, spätestens Ende August, Anfang September.

75 Unternehmen mit rund 3.000 Mitarbeitern

Rund 75 Unternehmen sind derzeit unter dem Dach der Wien Holding vereint. Der Konzern befindet sich im Eigentum der Stadt Wien und erfüllt kommunale Aufgaben, ist privatwirtschaftlich organisiert und unter Berücksichtigung gemeinwirtschaftlicher Ziele auf Ertrag ausgerichtet.

Konsolidierte Konzernbilanz bei 982 Mio. Euro

Derzeit sind 45 Tochtergesellschaften der Wien Holding vollkonsolidiert. Diese haben im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in der Höhe von 170,1 Millionen Euro erzielt. Die konsolidierte Konzernbilanz 2017 weist eine Bilanzsumme von rund 982,28 Millionen Euro aus (2016: 924,96 Millionen Euro). Das Finanzanlagevermögen betrug im Berichtsjahr 33,69 Prozent der Bilanzsumme.

Die Kraft des Unternehmens spiegelt sich für Hanke auch im hohen Eigenkapital wider, das im Vergleich zum Jahr 2016 um 35,6 Millionen Euro gestiegen sei. Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei einem neuen Rekordwert von 53,06 Prozent.

Umwegrentabilität bei 1,3 Mrd. Euro

Als beachtlich bezeichnete Hanke die Umwegrentabilität des Konzerns, die sich rund 1,3 Milliarden Euro jährlich belaufe, wobei der Löwenanteil von rund 877 Millionen Euro dieser Wertschöpfung unmittelbar in Wien verbleibt. Damit sichere die Wien Holding direkt und indirekt österreichweit rund 16.590 Arbeitsplätze, 11.340 davon in Wien.

Immobilien als stärkster Geschäftsbereich

Der Immobilienbereich ist das umsatzstärkste Geschäftsfeld im Gesamtkonzern. Zum Gesamtumsatz des Konzerns (konsolidierte plus nicht konsolidierte Unternehmen) von 544,6 Millionen Euro trägt er aktuell rund 49,9 Prozent bei. Auf Platz zwei im Umsatzranking liegt der Logistikbereich mit einem Anteil von rund 34,41 Prozent, gefolgt vom Geschäftsfeld Kultur mit 14,29 Prozent sowie dem Medienbereich mit 1,40 Prozent.

Im vergangen Jahr wurden im Bereich der Wien Holding (etwa durch Gesiba oder Arwag) rund 1.000 Wohneinheiten neu errichtet oder befinden sich derzeit im Bau. Zudem hätten die Arbeiten in den Stadtentwicklungsgebieten Neu Leopoldau und Oberlaa begonnen. Hier soll in den nächsten Jahren rund 1.000 neue Bauten mit gemischter Nutzung aus Wohnen und Arbeiten entstehen.

Zusätzlich errichtet die Wien Holding im Auftrag der Stadt Wien auch Schulen, Schulzubauten oder Kindertagesheime, berichtete Oblak.

Schiff und Flugzeuge gut im Kurs

Im Bereich der Logistik tragen vor allem die positive Bilanz des Hafen Wien sowie des Flughafen Wiens (24,4 Mio. abgefertigte Passagiere) bei. Auch der Twin City Liner der Central Danube ist gut in Fahrt und konnte 2017 eine Auslastung von etwa 86 Prozent erzielen.

Kultur und Sport: Mehr als 4,5 Mio. Besucher

Im Kulturbereich erweisen sich mit rund 470.000 Besuchern vor allem die beiden kulturellen "Flagschiffe", die Musicals "I am from Austria" und "Tanz der Vampire" als Publikumsmagneten. Vom im September im Ronacher startenden Musical "Bodyguard", erhofft sich die Holding ein weiteres kulturelles Zugpferd. Die Opern und Musiktheaterproduktionen der Vereinigten Bühnen Wien wurden von rund 79.800 BesucherInnen gesehen.

Eine positive Bilanz legt auch die Wiener Stadthalle vor, die am 21. Juni ihren 60. Geburtstags feiert. Konzert-Highlights wie Nick Cave and the Bad Seeds, James Blunt oder Neil Diamond lockten rund eine Million Gäste.

Die Wiener Sportstätten (Ernst Happel Stadion, Dusika Stadion, Stadthallenbad, Stadionbad) konnten im Jahr 2017 insgesamt mehr als 1,4 Millionen Besucher verzeichnen. Drei ausverkaufte Open-Air-Konzerte (Coldplay, Guns N‘ Roses, Robbie Williams) mit über 160.000 Fans brachten das Prateroval zum Beben. Über 300.000 Menschen sahen die 27 Bewerbsspiele der Austria Wien und des Nationalteams.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lok)