Betrügerin hat Opfer mit Trick Geld abgeknöpft

Die auf den von der Polizei veröffentlichten Fotos abgebildete Frau steht im Verdacht, seit 2016 im Raum Wien und Kärnten mehrere Opfer betrogen zu haben.

Umfrage Sind Sie schon einmal auf eine Betrugsmasche reingefallen? Ja! Einmal und nie wieder

Schon mehrmals :/

Nein

Nicht, dass ich wüsste

Verrate ich nicht

Die Verdächtige soll diese davon überzeugt haben, sich an einem von ihr betriebenen Projekt mit namhaften Sportartikelherstellern finanziell zu beteiligen. Dabei gab die mutmaßliche Täterin an, in finanziellen Projektfinanzierungsnöten zu sein und versprach den willigen Investoren mehrere tausend Euro Provision. Derzeit sind den Ermittlern sieben Opfer bekannt, die zwischen 3.000 und 26.000 Euro "investiert" haben.

Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen sowie Angaben über mögliche weitere Opfer werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost, Gruppe Goldnagl, unter der Telefonnummer 01-31310 62800 erbeten.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)