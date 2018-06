Von Pkw erfasst 01. Juni 2018 09:59; Akt: 01.06.2018 10:03 Print

Auto schleift Mädchen (8) mehrere Meter weit mit

Bei einem schrecklichen Unfall am Donnerstag in der Wiener Landstraße ist ein kleines Mädchen schwer verletzt worden. Die 8-Jährige wurde in ein Spital gebracht.