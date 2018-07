25-Jähriger in Donaukanal gestürzt

Wie die Wiener Polizei am Montag mitteilt, wurden die Beamte der Polizeiinspektion Goethegasse gegen 20.30 Uhr in den Bereich Aspernbrücke / Urania gerufen. Ein Mann war dort in den Donaukanal gestürzt.

Eigenen Angaben zufolge hat der 25-Jährige das Gleichgewicht verloren, ist gestolpert und in weiterer Folge ins Wasser gefallen.

Zeugen, die den Unfall beobachteten, eilten zur Hilfe und zogen den verunglückten Mann aus dem Kanal. Sie alarmierten die Einsatzkräfte.

Der 25-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend zur Behandlung ins Spital gebracht.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)