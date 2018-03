Die Tat schockte am Mittwochabend die ganze Welt. Nicht nur österreichische Medien berichteten intensiv über den Vorfall. Auch in unseren Nachbarländern, Großbritannien, den USA, sogar in Australien war die blutige Attacke in den Schlagzeilen. CNN-Reporter fragten sogar bei unserem Redakteur Clemens Oistric nach aktuellen Infos an:





In der obigen Diashow haben wir eine Auswahl der internationalen Headlines für Sie zusammengefasst.

Nach den folgenschweren Messerattacken vor einem Asia-Lokal in der Praterstraße und auf dem Praterstern befanden sich eine dreiköpfige Familie und ein 20-Jähriger vorerst in Lebensgefahr. Am heutigen Mittwochvormittag konnte "Heute" aus Polizeikreisen in Erfahrung bringen, dass sich drei der vier schwerverletzten Opfer bereits auf dem Weg der Besserung befinden sollen. Einzig über den Zustand des 67-jährigen Familienvaters ist nichts bekannt.

Unterdessen verfolgt die Wiener Polizei mit Spürhunden eine verdächtige Blutspur auf dem Treppelweg am Donaukanal im 2. Wiener Gemeindebezirk. Diese könnte möglicherweise von dem noch unbekannten Täter stammen, der nach Angaben der Polizei eine Verletzung an einer Hand davongetragen haben soll.

Weitere Bilder vom Tatort, dem Großeinsatz der Polizei und den folgenden Ermittlungen finden Sie in den folgenden Diashows.

So berichtet die Welt über die Wiener Messerattacke

Messer-Attacke in der Praterstraße - 3 Verletzte

Messerattacke auf der Praterstraße: Spürhunde suchen

Messer-Attacke auf der Praterstraße: Spürhunde suchen

Messerattacke in der Leopoldstadt: Blut wird weggeputzt

Messerattacke Leopoldstadt - Blut wird weggeputzt

(red)