20-Jähriger nach WG-Streit niedergestochen

Ein 26-Jähriger wurde am Donnerstag festgenommen, nachdem er laut Zeugen einen 20-Jährigen in einer Wohngemeinschaft in der Klosterneuburger Straße mit mehreren Stichen in den Bauch und Rückenbereich niederstreckte. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Die Polizei nahm den 26-jährigen Verdächtigen gegen 22.30 Uhr in einer WG in Wien-Brigittenau fest. Dort soll es laut Zeugenaussagen im Zuge eines Streits auch zu der Bluttat gekommen sein. Ursache und Hintergründe des Streits sind derzeit noch unbekannt.

Stich- und Schnittverletzungen

Das Opfer wurde mit Stich- und Schnittverletzungen im Bauch- und Rückenbereich von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost, hat die Amtshandlung übernommen.

