18-Jährigen mit Pistole in den Hals geschossen

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr hantierten zwei 18-Jährige im Beisein von zwei 17-jährigen Mädchen in einer Wohnung in Wien-Penzing mit einer Schreckschusspistole. Dabei löste sich ein Schuss aus der Waffe, wodurch einer der beiden Männer im rechten Halsbereich verletzt wurde.

Der Mann wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Ein Waffenverbot wurde ausgesprochen und die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Laut Angaben aller Beteiligten handelte es sich um einen Unfall.

(red)