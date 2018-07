Lkw-Lenker rammt in Wien 12 Autos und flüchtet

Am Sonntag gegen 2.40 Uhr ist es im Bereich der Felbigergasse und der Waidhausenstraße in Wien-Penzing (14. Bezirk) zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt wurden laut Angaben der LPD Wien zwölf abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Außerdem hat der Beschuldige vier Poller und zwei Verkehrszeichen gerammt und diese lädiert.

Umfrage Wurden Sie schon einmal Zeuge eines Falls von Fahrerflucht? Ja, habe ich schon öfter beobachtet.

Nein, noch nie.

Habe ich tatsächlich schon einmal beobachtet, ja.

Der Lenker fuhr in der Waidhausenstraße Richtung Hütteldorfer Straße gegen die Einbahn. Ein Zeuge lief neben dem LKW her und versuchte den Fahrer durch Klopfen an der der Fahrertüre zu stoppen – vergebens. Er blieb nicht stehen, raste stattdessen davon.

Der Lenker soll ca. 40-50 Jahre alt sein und hat eine stärkere Statur. Bei dem Fahrzeug handelte es ich um einen weißen LKW mit unbekannten Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Bilder des Tages:

(red)