Mountainbiker (30) stürzt in Wald - schwer verletzt

Ein Mountainbiker hat sich am Mittwoch bei einem Sturz auf einer Radstrecke in Wien-Penzing schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde in ein Spital gebracht.