Zwölf Tage Ringsperre sorgen für Chaos in City

Die Ring-Sperre wird ab Freitag, 23. März 2018, ab 20 Uhr in Kraft gesetzt. Betroffen ist laut ARBÖ der Abschnitt zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße. Erst ab Dienstag, 3. April, 5.00 Uhr früh wir die wichtige Lebensader der Bundeshauptstadt voraussichtlich wieder in seiner gesamten Länge wieder befahrbar sein. Der Grund für die Sperre: Gleisbauarbeiten durch die Wiener Linien.

Der Verkehr wird lokal über den Schwarzenbergplatz und die 2er-Linie in Form der Lothringerstraße, Friedrichstraße, über den Getreidemarkt und die Museumsstraße bis zur Babenbergerstraße umgeleitet. Querungen des Rings werden im Bereich der Operngasse und Kärntner Straße eingerichtet.

Kilometerlange Staus im Morgen- und Abendverkehr

Der ARBÖ schließt sich der Empfehlung der Polizei an, nicht gleich bei der Babenbergerstraße auf den Ring zu fahren. Hier kommt es im Kreuzungsbereich mit dem Ring ebenfalls zu Bauarbeiten, in dessen Zuge nur ein Fahrstreifen frei ist.

"Wir erwarten vor allem im Zuge des Morgen- und Abendverkehrs kilometerlange Staus, nicht nur vor der Ableitung am Schwarzenbergplatz und entlang der gesamten 2er Linie, sondern auch am Franz-Josefs-Kai und auf den freien Teilen des Rings nach der Babenbergerstraße. Auch auf den anderen Verbindungen in der City und den Ausweichstrecken im 2. und 3. Bezirk, wie unter anderem der Dampfschiffstraße, der Erdberger Lände, der Praterstraße, der Oberen und Unteren Donaustraße sind ab Montag früh Geduld und viel Langmut gute Begleiter für Autofahrer. Als großräumige Ausweichalternative bietet sich der Gürtel an", so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Wer in die Innenstadt will, sollte auf die U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U4 umsteigen.

Weitere Baustellen

Es gibt wegen diesen Gleisbauarbeiten noch weitere Baustellenbereiche, welche zwar unmittelbar zusammenhängen, bei denen aber keine größeren Behinderungen zu erwarten sind, da die betroffenen Straßenbereiche eher untergeordnet sind bzw. auf Grund der Durchführungszeiten das Verkehrsaufkommen gering sein wird.

12. März bis 3. April 2018

Babenbergerstraße Kreuzung Ringstraße – ein Fahrstreifen in der Nacht, sowie ein Fahrstreifen am Tag von 23.03.2018 bis 02.04.2018 werden gesperrt.

12. März bis 3. April 2018

Kärntner Straße zwischen Bösendorferstraße und Herbert-von Karajan-Platz – Sperre eines Fahrstreifens sowohl am Tag als auch in der Nacht.

5. März bis 23. März 2018

Ringstraße zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße – Sperre von zwei Fahrstreifen. Die Arbeiten werden zwischen 22.00 bis 05.00 Uhr durchgeführt.

03. April bis 15. April 2018

Ringstraße zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße – Sperre von zwei Fahrstreifen in der Nacht und einem Fahrstreifen am Tag.

Auch Bim-Linien sind betroffen

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel in Form der Ring-Straßenbahnlinien und der Vienna-Ringtram sind naturgemäß von der Ringsperre durch Gleisbauarbeiten betroffen. Die Linien 1, 2, 71 und D werden umgeleitet bzw. kurzgeführt.

Die Linie 1 fährt von Stefan Fadinger Platz über Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz Parkring – Julius Raab Platz – Prater Hauptallee und retour. Die Linie 2 fährt von Dornbach über Reichsratstraße – Dr.-Karl-Renner-Ring - Schwedenplatz – Friedrich Engels Platz und retour. Die Linie D wird zwischen Schwarzenbergplatz und Börse in beide Fahrtrichtungen über Parkring - Franz-Josefs Kai – Schottenring umgeleitet. Die Linie 71 wird von Zentralfriedhof, 3. Tor bis Schwarzenbergplatz kurzgeführt.

Die schlechte Nachricht für Touristen, auch die Vienna Ringtram wird von 24. März bis 1. April komplett eingestellt.



