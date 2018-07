Mann nach Messerattacke in Wien festgenommen

Zeugenangaben zufolge soll ein Mann (31) um kurz nach 1 Uhr am Dienstag mit einem Messer auf eine Wartebank einer Straßenbahnstation am Wiener Schwedenplatz mehrmals eingestochen haben. Nachdem sich ein unbeteiligter Mann, der sich in der Nähe befand, von jener Bank entfernte, folgte ihm der Verdächtige. Dann habe der 31-Jährige jenen Mann mit seinem Messer bedroht. Dieser setzte sich zur Wehr, verpasste seinem Gegenüber einen Schlag und konnte so rasch die Flucht ergreifen.

Umfrage Wurden Sie schon einmal mit einem Messer attackiert? Ja, leider mehrmals.

Ja, einmal.

Zum Glück noch nicht.

Ich weiß es nicht.

Vier Securities der Wiener Linien hatten den Vorfall beobachtet und sind zur Hilfe geeilt. Sie konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festhalten.

Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten die Tatwaffe, ein Klappmesser, sicher.

