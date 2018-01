Wien gewinnt den "Gay Travel Award 2017"

Der „Gay Travel Award“ wird jährlich in über 20 Kategorien an ausgewählte Organisationen und Destinationen vergeben, die sich durch Offenheit gegenüber der LGBTQ-Community, hervorragendes Kundenservice und exzellente Gastfreundschaft auszeichnen.

LGBTQ ist eine aus dem englischen stammende Abkürzung für "Lesbian", "Gay", "Bisexual" und "Transgender", also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Seit 1996 steht der extra Buchstabe Q für jene Personen, die sich selbst als "Queer" oder "Questioning" (noch fragend/unentschieden) bezeichnen.



Das Wort "Queer" (schräg) selbst zeichnet sich dadurch aus, dass es keine scharfe Abgrenzung der Identitäten kennt, sondern eine flexible und ständig änderbare Bedeutung hat.



Die Abkürzung LGBTI meint Menschen mit lesbischer, schwuler oder bi-, trans- und intersexueller Orientierung.

Die Redakteure, Experten und Leser von GayTravel.com, einem Mitglied der IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association), wählten aus hunderten Finalisten 23 Preisträger aus.

Heuer wurde die Stadt Wien als beste internationale Destination in dem "Gay Travel Award 2017" ausgezeichnet. Innerhalb der USA gewann Orlando in Florida. New York City bekam den Award als beste"Gay Pride" des Jahres.

Wien-Tourismus: "Schöne Bestätigung und Werbung für Wien"

Beim Wien-Tourimus freut man sich über die Auszeichnung: "Wien ist und bleibt eine weltoffene und kosmopolitische Metropole mit einzigartigen Angeboten für schwule und lesbische Gäste. Der 'Gay Travel Award' ist dafür nicht nur eine schöne Bestätigung, sondern auch eine zielgruppenspezifische Werbung für die Destination", erklärt der Direktor des WienTourismus Norbert Kettner.

Wien befindet sich außerdem bei den "LGBTI Awards" in Australien auf der Shortlist – sowohl als Destination als auch in Person von Conchita Wurst als "International Icon". Die Preise werden am 2. März in Sydney vergeben.

Europride 2019 und Heiraten in Wien

In den kommenden Jahren hat Wien als Destination für schwule und lesbische Reisende noch mehr zu bieten als bisher: Im Frühjahr 2019 trifft sich die internationale LGBTQ-Community einen Monat lang bei der Euro Pride in Wien, zu der mehr als eine Million TeilnehmerInnen erwartet werden. Das Motto für die LSBTI- Großgemeinde wird 2019 "Visions of Pride" lauten.

Als Einstimmung darauf findet die Vienna Pride im heurigen Juni zwei Wochen lang statt. Auch könnte in Kürze in Österreich die "Ehe für alle" möglich sein, Wien werde damit als Heiratsdestination für schwule und lesbische Paare noch attraktiver, rechnet man beim Wien-Tourismus.



(lok)