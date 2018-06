Wien kämpft vor Gericht für neues Rauchverbot

Ab 1. Mai hätte in Österreich eigentlich das generelle Rauchverbot in der Gastronomie gelten sollen. Doch die neue Regierung (ÖVP und FPÖ) kippte – trotz heftiger Widerstände – im März das Verbot. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Gäste nun in Lokalen eine Zigarette anzünden.

Die Stadt Wien will nun gerichtlich gegen die Aufhebung des Rauchverbotes vorgehen. Umwelt-Stadträtin Ulli Sima und Neo-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SP) kündigten in einer heutigen Pressekonferenz den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) an. Die Stadt will das neue Rauchergesetz von den Höchstrichtern prüfen lassen.



(cz)