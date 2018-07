Wiener (55) stirbt bei Paragleiter-Unfall

Ein 55-jähriger Wiener ist am Sonntag am Hang des Monte Baldo, östlich des Gardasees, mit seinem Paragleiter abgestürzt. Er starb noch an der Absturzstelle an seinen schweren Verletzungen.

Laut italienischen Medien war der Wiener gegen 11 Uhr vormittags mit dem Paragleiter unterwegs, als sein Gleitschirm aus noch unbekannter Ursache plötzlich zusammenklappte und er in die Tiefe stürzte. Freunde des Verunglückten mussten den Absturz vom Boden mit ansehen.

Obwohl ein Notarzt und Bergrettung sofort mit dem Rettungshubschrauber zur Stelle waren, kam für den Wiener jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Wiener feststellen.



(red)