Wiener "dealt" mit Hasch & Gras mitten in der City

Ein „Heute“-Leserreporter hatte uns vor kurzem einen „Shot“ vom seltsamen Radler aus der Wiener City geschickt. Offensichtlich verkauft der Mann als fliegender Händler neben Tequila-Shots, Bier und Spritzwein auch Gras und Hasch um 7 bzw. 8 Euro an partyaffine Menschen in den jeweiligen Abhäng-Zonen wie das Grätsel um den Schwedenplatz oder die Lokalmeile am Donaukanal.

Cannabidiol (CBD) ist ein kaum psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf Cannabis sativa / indica. Medizinisch wirkt es entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und gegen Übelkeit. Weitere pharmakologische Effekte wie z. B. eine antipsychotische Wirkung werden erforscht.

CBD ist Bestandteil des arzneilich genutzten Hanfextrakts Nabiximols, der als Spasmolytikum bei multipler Sklerose eingesetzt wird. CBD könnte wegen seiner immunsupprimierenden Wirkung ein Kandidat für die Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sein. Eine Verwendung bei affektiven Störungen wird untersucht.



Quelle: Wikipedia

„Heute“ erreichte den 34-jährigen Start-Upper Armin Gruber, der das vermeintliche Drogen-Rätsel rasch aufklären konnte: „Ich verkaufe lediglich Canabidiol-Produkte, die eine ganz geringe psychoaktive Wirkung haben.“

Neue Hot-Spots in Planung

Aber ohnehin, so Gruber, laufen die „Deals“ mit Bier, Shots und Snacks (Manner-Schnitten, Erdnüsse) weit besser als die Cannabis-Produkte. Im Einsatz ist der Mann mit dem Fahrrad meist zwischen 20.00 Uhr und 1.30 Uhr, liefert auch vor die Haustür und will demnächst seine Rayons auf Heldenplatz, Burggarten und Stadtpark ausweiten.

Ganz legal übrigens, sogar ein Zertifikat für seine Cannabis-Produkte hat er dabei…