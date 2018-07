Wiener Berufsrettung half nach spektakulärem Crash

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war am Donnerstagabend ein Auto der Berufsrettung Wien. Der Bettenintensivtransporter (BIT) war Donnerstagabend gegen 18 Uhr gerade auf dem Rückweg vom Transport einer Patientin in Niederösterreich zurück nach Wien.

Während der Fahrt bemerkte das Sanitäter-Team, dass sich vor ihnen ein Auto überschlagen hatte. Die Sanitäter reagierten sofort: Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Roten Kreuz Großweikersdorf versorgten sie die verunfallte Patientin notfallmedizinisch in ihrem Spezialfahrzeug.

Zufällig war die Berufsrettung Wien bei dem Auto-Überschlag in Niederösterreich dabei. Die Sanitäter versorgten das Unfallopfer sofort notfallmedizinisch (Foto: Berufrsettung Wien)

Zusammenarbeit der Einsatzkräfte

Durch die gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte vor Ort (Berufsrettung Wien, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei aus Großweikersdorf) konnte die Patientin schließlich an das Rote Kreuz Großweikersdorf übergeben werden. Die Frau wurde bei dem Unfall mittelschwer an den Armen und Beinen verletzt und ins Spital gebracht.

(red)