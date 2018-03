Wiener Bevölkerung soll jetzt die Hasen zählen

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (VetMed) bittet jetzt die Bevölkerung um Hilfe beim Hasensuchen in der Stadt. Laut den Wissenschaftern soll geklärt werden, wo in der Stadt die Tiere leben.

Jetzt, zu Ostern, könnte es viele Sichtungen geben, da viele Wiener im Freien unterwegs sind. Wer einen (echten!) Hasen sieht, soll bitte ein Foto machen. In den Städten sind die Vierbeiner mit den Schlappohren vor allem auf Wiesen, in Parks, Friedhöfen oder Bahndämmen anzutreffen. In Wien leben Feldhasen und Wildkaninchen oft nebeneinander.

Sichtungen können auf der Website www.stadtwildtiere.at gemeldet werden. Mit dem Projekt soll mehr über die Verbreitung der Hasen und Kaninchen in Wien erfahren werden.

(pet)