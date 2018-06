Wiener Club "Bollwerk" schließt seine Pforten

Schon einige Besitzer versuchten sich an der Location an der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt: Zuerst feierte man ausgelassen in der Nachtschicht, musste sich anschließend an den Club Couture gewöhnen, um kurz darauf die Wochenenden im Bollwerk zu verbringen. Nun ist es auch damit vorbei.

Am 30. Juni gibt es den letzten Tanz. In einem Facebook-Posting werden auch die Gründe für die Schließung aufgelistet: So sei vor allem der wirtschaftliche Faktor ausschlaggebend gewesen. Die Besucherzahlen gingen offenbar stetig zurück. Da wolle man auch nichts schönreden.

Besucher verärgert

Die Reaktionen auf das Aus sind gemischt: Trauern die einen dem Bollwerk jetzt schon nach, sehen es andere eher gelassen. Einige fühlen sich sogar ein wenig hintergangen.

Der Grund: Für Herbst wurden bereits einige Konzerte angesetzt. So hätte der Star-DJ Gigi D'Agostino die Bundeshauptstadt besuchen sollen. Außerdem startete bereits der Vorverkauf für eine Show des französischen Rappers Maitre Gims, der im September im Bollwerk Halt machen sollte. Daraus wird wohl nichts.

Was aus den knapp 300 Quadratmeter Fläche nun wird, ist vorerst unklar. Womöglich wird sich ein neuer Betreiber an der Location versuchen.

(slo)