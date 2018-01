Wiener Dealer bestellten ihre Ware im Darknet

Beamten des Landeskriminalamtes Wien ist es am 5. November 2017 gelungen, zwei mutmaßliche Hintermänner aus der Wiener Drogenszene festzunehmen.

Die Beschuldigten im Alter von 34 und 44 Jahren werden verdächtigt, verschiedenste Drogen über das Darknet nach Österreich bestellt und in Wien verkauft zu haben.

Drogen und Bargeld sichergestellt

Die Polizei konnte erst jetzt auf den Erfolg aufmerksam machen, weil aufgrund der weiterführenden Ermittlungen seit der Festnahme im November drei weitere mutmaßliche Subdealer ausgeforscht und angezeigt wurden.

Im Zuge von zwei Wohnungsdurchsuchungen in den Wiener Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus und Margareten wurden Drogen im Wert von rund 17.000 Euro und Bargeld in Höhe von ungefähr 5.000 Euro sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich in Haft.

(lu)