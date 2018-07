"Seelenflüsterin" fragt Hund, warum er nicht folgt

Ans Meer oder in die Berge, Bagger oder Puppe, Apfel oder Brei? Wenn Barbara Fegerl etwas von ihrer Tochter (mittlerweile 21 Monate alt) wissen will, fragt sie sie einfach – und das tat sie bereits zu einem Zeitpunkt, als die Kleine noch gar nicht geboren war. Das selbe macht sie mit unfolgsamen Hunden, an Appetitlosigkeit leidende Katzen, in sich gekehrten Schildkröten und sogar Elefanten. Letzteren wird aus nachvollziehbaren Gründen aber lieber via Foto auf den Zahl gefühlt. Nur mit Insekten arbeitet Fegerl nicht so gerne: "Das ist schwierig, sie sind sehr wortarm."

"Mein schräges Leben": In der ATV-Doku spürt sich Fegerl in Bulldogge Alma hinein (Bild: ATV) "Mein schräges Leben": In der ATV-Doku spürt sich Fegerl in Bulldogge Alma hinein (Bild: ATV)

"Ich spüre fremde Schmerzen oft am eigenen Leib"

„Ich kommuniziere telepathisch mit Lebewesen, die nicht oder noch nicht sprechen können. Das geht hin bis zu ungeborenen Babys“, erklärt die Energetikerin im "Heute"-Talk ihre besondere Gabe. Und wie empfängt sie die Antworten? "Mithilfe diverser Hellsinne. Ich sehe Bilder, spüre Schmerzen am eigenen Leib oder empfange eine Art Botschaft. Ich merke einfach, wenn es ihnen körperlich oder emotional nicht gut geht. Das war schon immer so."

Seminare wie "Aura-Reading" und "Kristall-Flüstern"

Ihre Fähigkeit war schon immer da ("Ich konnte mich nie abgrenzen. Wenn es jemandem schlecht ging, ging es mir schlecht"), richtig bewusst wurde sich die "Seelenflüsterin" dessen aber erst vor etwa 14 Jahren während des BWL-Studiums. "Ich übernahm damals ein krankes Pferd aus sehr schlechter Haltung und suchte nach Wegen, um ihm zu helfen. Damals begann ich mich für alternative Heilmethoden zu interessieren." Fegerl machte diverse Kurse und vertiefte sich immer mehr in die Materie, seit zehn Jahren bietet sie in ihrer Praxis "Seelenflüstern" in Wien-Ottakring nun selbst Seminare wie "Aura Reading", "Kristall-Flüstern" und "Tierkommunikation" an.

"Für meinen Freund ist es so, als wäre ich Elektrikerin"

Klingt spannend, aber irgendwie auch tierisch abgefahren, oder? "Naja. Zuerst war es schon ein bisschen seltsam, vor allem für meine Eltern. Mein Freund hat mich aber so kennengelernt und für ihn ist es jetzt, als wäre ich Elektrikerin. Am Ende funktioniert die Steckdose einfach. Und da weiß er ja auch nicht ganz genau, warum."



Beweisfragen sollen zeigen, dass Energetikerin Tiere versteht

45 Euro kostet eine Kurzberatung in ihrer Praxis, nach einer ausführlichen Kommunikation hüpfen 75 Euro ins Körberl. Und diese Summe ist absolut gerechtfertigt: "Ich stelle zuerst ja einige Beweisfragen, etwa über den Napf oder das Futter. Da merken Besitzer dann ganz schnell, dass ich ihr Tier verstehe. Weil ich die richtige Antwort kenne.“

"Leute können gerne lachen, das nehme ich in Kauf"

Die aktuell dargebotene Energetiker-Posse prallt an Fegerl völlig ab: "Die Leute können gerne lachen, wenn sie wollen. Das nehme ich in Kauf, so lange nur ein paar ernsthaft darüber nachdenken. Außerdem habe ich im Gegensatz zu den Menschen, die diesen Beruf durch ihre unseriöse Arbeit in Misskredit bringen, einen Gewerbeschein und freue mich über großen Zuspruch. Überhaupt wird dieser Methode ein immer wichtigerer Stellenwert eingeräumt. Tierärzte kooperieren nun mit uns, weil sie wissen, dass es wichtig ist. “

Am 19.7. berät Fegerl in der ATV-Doku "Mein schräges Leben"

Am 19.7. berät die "Seelenflüsterin" in der Doku "Mein schräges Leben“ (21.20 Uhr, ATV) u.a. Hundebesitzerin Nati und ihre französische Bulldogge Alma (wurde aus Tierheim gerettet). Ob Alma einst ein Trauma erlitten hat, will Nati in Erfahrung bringen. Nach einigen Minuten der Meditation ist für die Telepathin klar: "Ich habe den Eindruck, dass Alma zuerst mit der Mutter und anderen Welpen zusammen war, da war es allerdings stressig. Aber es wirkt auf mich nicht wahnsinnig traumatisch, aber so, dass es eine extrem heftige Zeit war und sie froh ist, dass es vorbei ist und sagt 'red ma nicht so viel drüber‘“. Und das wird Fegerl auch noch zugetragen: "Frauchen ist mein Engel, so schön, so lieb, so wunderbar. Frauchen hat mich aus dieser Situation geredet. Sie bewundert dich so und himmelt dich an.“

