Wiener Feuerwehr haucht Katze wieder Leben ein

Zeugen bemerkten am am Dienstag Morgen Rauch in der Resselgasse (Wien-Wieden) und verständigten sofort die Feuerwehr. Diese brach die Tür auf und drang mit Atemschutzgeräten in die Wohnung vor. Die Einsatzkräfte fanden eine Bewohnerin am Boden liegend vor und retteten sie aus den Flammen. Die Verletzte wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht.

Bei ihrem Einsatz kämpften die Florianis nicht nur für Menschenleben: Auch zwei bewusstlose Katzen wurden aus der Brandwohnung gerettet, wobei eine Samtpfote erfolgreich wiederbelebt werden konnte und sich jetzt bei der Tierrettung erholt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.



Die Wohnung wurde schwer beschädigt (Foto: Berufsfeuerwehr Wien)

(red)