Wiener Freibäder öffnen schon diesen Samstag

Das warme Wetter mit Temperaturen bis zu 28 Grad begünstigte in den letzten Wochen die Saisonvorbereitungen in den Wiener Freibädern. Nun wird der Badestart auf Samstag, den 28. April vorverlegt. Insgesamt öffnen am Samstag 17 Wiener Sommerbäder ihre Pforten, neun Familienbäder folgen am 2. Mai, nur das Familienbad im Schweizergarten steht heuer wegen eines Umbaus erst ab 3. Juli zur Verfügung.

Neu hinzu kommt ab 5. Juli das neu errichtete Familienbad Einsiedlerpark als elftes städtisches Familienbad: Sauna und Brausebad wurden in den ersten Stock verlegt, im Erdgeschoss sind Umkleidekabinen und Planschbecken situiert, darüber hinaus steht ein Teil des Einsiedlerparkes als Liegefläche zur Verfügung.

Die Wiener Bäder widmen sich heuer auch verstärkt der Sicherheit von Kindern. "Wir möchten hier bei den Eltern mehr Bewusstsein schaffen und bieten aus diesem Grund heuer 27 verschiedene Schwimmkurse für Kinder an", so Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Kurse werden in ausgewählten Hallenbädern in Kleingruppen mit bis zu sechs Kindern, jeweils Samstag oder Sonntag um 10 oder 11 Uhr abgehalten und dauern neun Einheiten bis Ferienbeginn. In den Ferien selbst werden in elf Hallenbädern dreiwöchige Blockkurse angeboten. Start für alle Kurse ist am 12. Mai, ein Kurs kostet jeweils 100 Euro.

"Wir möchten Eltern auch dringend ersuchen, ihre Kinder nur mit ausreichenden Schwimmkenntnissen alleine ein Bad besuchen zu lassen", so Bäderchef Hubert Teubenbacher. "Weiters dürfen Kleinkinder nie unbeaufsichtigt bleiben und sollten möglichst früh an das Wasser gewöhnt werden und Schwimmen lernen!"

Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky und der Abteilungsleiter der MA 44, Hubert Teubenbacher, gaben den Startschuss für die Bädersaison heuer im Schafbergbad in Wien-Währing. Dort seht Besuchern ein neuer Wasserspielplatz zur Verfügung. Das beliebte Sommerbad besticht durch die größte Schwimmbeckenfläche (2.450 m2) und die längste Wasserrutsche (102 m) aller städtischen Bäder. Erst im vergangenen Jahr wurden alle Becken des Bades saniert.

Die Badesaison endet heuer am 16. September. In den neuen Eintrittspreisen sind die Indexanpassung von 3,6 Prozent sowie der neue, für den Bäderbetrieb gültige Umsatzsteuersatz von 13 Prozent enthalten.

