Wiener Großbaustellen werden pünktlich beendet

Von den insgesamt 140 Sommerbaustellen waren rund 50 maßgeblich verkehrswirksame Projekte, darunter auch Hot Spots wie etwa die Hadikgasse (Penzing). Diese ist seit 24. August wieder frei befahrbar. Allerdings werden noch Restarbeiten auf der Umleitungs-Strecke durchgeführt.

Ebenfalls seit 24. August ist die halbseitige Gürtelsperre in der Unterführung Matzleinsdorfer Platz (Margareten) wieder aufgehoben. Dort haben die Wiener Linien mit den Vorarbeiten für den Bau des U2/U5-Linienkreuzes begonnen.

Stau am äußeren Gürtel blieb aus

Laut Stadt relativ problemlos verlief die Gleisbaustelle am äußeren Gürtel (Höhe Märzstraße), die am 17. August plangemäß beendet wurde: "Der von Vielen prognostizierte große Stau am Gürtel blieb aus. Das liegt einerseits am geringeren Verkehrsaufkommen in dieser Zeit und andererseits an der klugen Routenwahl vieler Verkehrsteilnehmer", erklärt Baustellenkoordinator Peter Lenz.

Bereits am Freitag (31. August) ist die Umleitung in der äußeren Favoritenstraße im Abschnitt Bahnlände bis Altes Landgut beendet, der Bereich ist dann wieder in beiden Richtungen befahrbar. Linienbusse werden allerdings voraussichtlich noch bis Ende Oktober über die Umleitung geführt. Ebenfalls am 31. August werden die Umleitungsstrecken beim Elterleinplatz (Hernals), auf der Brünner Straße/Am Spitz (Floridsdorf) und am Döblinger Gürtel aufgehoben.

Währinger Straße wird früher fertig

Früher als geplant – am 3. September – wird die Umleitung der gesamten Währinger Straße (inklusive des äußeren Abschnitts zwischen Gersthof und Aumannplatz) wieder eingestellt. Gentzgasse und Währinger Straße können dann wieder wie gewohnt befahren werden. Ebenfalls spätestens am 3. September wird die Sperre der Gudrunstraße (Favoriten) im Zuge des Projekts Hauptbahnhof aufgehoben.

Die aktuellen verkehrswirksamen Baustellen finden sich unter www.baustellen.wien.at und im Stadtplan auf wien.at. Informationen gibt es auch bei der Info-Line Straße und Verkehr täglich von 7 – 18 Uhr unter 01/955 59.

(cz)