Wiener IT-Experte spurlos am Airport verschwunden

Der Wiener IT-Techniker wollte schon am 25. September von seinem Arbeitsort London zurück nach Wien fliegen. Laut "Krone" bezahlte er noch die Bahnfahrt zum Flughafen sowie ein Dinner am Heathrow Airport. Dann verlor sich die Spur des Österreichers. Nach dem Essen war plötzlich das Handy von Michael P. abgedreht, Kontobewegungen gab es auch keine mehr.

Und jetzt wird es rätselhaft: Denn laut British Airways soll der Wiener das Flugzeug in die Heimat bestiegen haben, angekommen ist er hier aber nicht. Die Ermittler vermuten, dass Michael P. schon in London verschwunden ist. Denn am Flughafen in Wien wurde er nicht gesehen. Seine Freundin in London erstattete eine Vermisstenanzeige, die Eltern in Wien zittern um ihren Sohn. Auch Interpol sucht nun nach Michael P. Die Kripo-Experten wollen weder Unfall noch Verbrechen ausschließen.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 31 310-57800.

(pet)