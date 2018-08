Bald soll jede U6-Garnitur klimatisiert werden

Vielleicht liegt es an der Hitzewelle, dass man nun über die Neuerung nachdenkt. Denn bei Temperaturen über 30 Grad kann es in einer vollgepackten U-Bahn äußerst unangenehm werden. Noch schlimmer ist es, wenn die Garnitur mit keiner Klimaanlage ausgestattet ist.

Bei über 50 Prozent der U6-Zügen ist dies noch immer der Fall. Das soll sich demnächst aber ändern. In einem einzigartigen Pilotprojekt wird die Heizung am Dach der Züge in eine Heiz- und Kühlanlage umgebaut. Die Testphase dauert mehrere Monate, da das Heiz- und Kühlgerät auch in den kalten Wintermonaten erprobt werden muss. Verlaufen die Tests erfolgreich, werden nach einer europaweiten Ausschreibung auch die restlichen U6-Züge Schritt für Schritt klimatisiert.

Maßnahmen zur angenehmeren Fahrt

In diesem Jahr versuchte man den Mangel an Garnituren mit Klimaanlagen anderweitig zu kompensieren. So wurden bei Zügen ohne Klima Sonnenschutzfolien an den Scheiben angebracht. Seit Ende April sind die Züge zudem durchmischt unterwegs: Das heißt jeder Zug ist mit klimatisierten Wagen ausgerüstet. Erkennbar sind diese unter anderem an den gelben Haltestangen.

Neben der geplanten Abkühlung in der U6 möchte man auch weitere Maßnahmen ergreifen, um die Fahrten für die Fahrgäste noch attraktiver zu machen. Dazu zählt neben der erwähnten Cooling-Offensive die Sanierung von Stationen, die Verstärkung von Sauberkeitsmaßnahmen und die Installation eines Leitsystems auf den Bahnsteigen. Dieses funktioniert derzeit aber noch nicht so ganz wie es sollte.

Für die Fahrgäste bleibt unterdessen nur zu hoffen, dass bis zur nächsten Hitzewelle die Klimaanlagen in den Zügen installiert sind.

